台東縣警察局與刑事局南部打擊犯罪中心日前聯手破獲兩岸詐欺機房，縣長饒慶鈴16日前往頒發加菜慰問金10萬元。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局聯手刑事局南部打擊犯罪中心等8月底破獲以獨棟民宿為掩護兩岸詐欺機房，為感謝警察同仁的努力，台東縣長饒慶鈴16日特別前往台東縣警察局頒發慰勞加菜金10萬元，由刑事警察大隊大隊長李名盛代表接受。

台東縣警察局與刑事局南部打擊犯罪中心日前聯手破獲兩岸詐欺機房，縣長饒慶鈴16日前往頒發加菜慰問金10萬元。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警察局與刑事局南部打擊犯罪中心日前聯手破獲兩岸詐欺機房，縣長饒慶鈴16日前往頒發加菜慰問金10萬元。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

饒慶鈴16日上午9點由議員陳志峰、尤忠正及古志成等陪同前往警察局頒贈加菜金，她表示，此次破獲22人的詐騙集團，以「假檢警（假公安）」詐欺手法詐騙中國大陸民眾約2000多萬元，是歷年來台東警方單次查獲涉嫌詐欺人數最多的案件。

台東縣警察局指出，此次警方專案小組經過密集監控，得知不法分子利用疫情期間低價承租台東市洛陽街獨棟民宿架設詐欺機房，專案小組會同除暴特勤隊、霹靂小組於8月31日攻堅查獲以鄭嫌為首等22人犯嫌，經清查該機房成立1個多月，以假檢警手法成功詐騙約20002多萬元。而台東民宿眾多，也請民宿業者對承租房客要多加留意，若發現異常現象，請通報110或165反詐騙等相關單位。

台東縣警察團隊打擊詐欺犯罪成績亮眼，饒慶鈴除感謝警察同仁的付出，也恭喜葉超鴻局長在上任時就給台東帶來好消息，另也提醒親朋好友或家中長輩，若接到不明電話請多加留意，例如提及「重大洗錢案件」、「偵查不公開」等要求「監管帳戶」配合調查，均很可能是「假檢警」詐欺手法。