國內疫苗短缺逾300萬人等不到第2劑莫德納，650萬人沒有AZ第2劑可打，合計近1000萬人的「疫苗孤兒」，政府將提供另一選擇混打高端。台中市長盧秀燕16日表示，此事要慎重並聆聽民意，市府不反對疫苗混打；但要有科學根據，民眾是否能接受莫德納混打高端也需再討論，且要重視民意。

長庚大學與台大醫院分頭進行「AZ＋高端」、「莫德納＋高端」混打試驗。衛福部長陳時中昨表示，學理上可行性相當高。台北市長柯文哲則說，高端疫苗臨床三期試驗都沒做，現在還要混打，已超越他的醫學理解。

針對莫德納疫苗是否能混打高端疫苗議題，盧秀燕今天日出席南屯區精密園區停三立體停車場新建工程動土典禮受訪時說，此事要慎重並聆聽民意，市府不反對疫苗混打，但要有科學根據，民眾是否能接受莫德納混打高端也需再討論，且要重視民意。

盧秀燕說，中央已下訂莫德納疫苗，立法院也已通過300多億元的預算採購疫苗，全國估計約300多萬人正等待施打第二劑疫苗，包括台中65歲至75歲及其它各行各業的民眾，中央雖已訂貨也編列預算，但絕大部分尚未動支；建議中央盡快催貨，或提供民眾更公開透明的疫苗貨源相關資訊，讓民眾判斷是否接受混打。