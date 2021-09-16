高雄市路竹區下社埤農地已經超過40年未清淤，農民日前向民進黨立委邱志偉陳情，指埤塘的水量已經不足以供應旱季水稻灌溉需求。邱志偉在今年8月邀集農委會農田水利署到現場會勘，農水署表示，將在今年底啟動清淤作業。

下社埤位於路竹區社東里，儲水主要是供應鄰近水稻灌溉使用，下大雨時也能暫時發揮滯洪功能，在冬季雨量愈來愈少的現狀下，第1期稻作幾乎都要仰賴埤塘水源才能耕作，但今年上半年的大旱導致下社埤鄰近的農地無法耕種。

地方農民說，這是因為下社埤長期未清淤，埤塘淤積嚴重，導致儲備水量與以往差異甚大，枯水期時埤塘甚至長滿草，已經超過40年未清淤。除清淤外，農民們希望增加埤塘儲水量，以滿足未來的灌溉需求。

邱志偉在今年8月邀集農水署到現場會勘時，農水署副署長陳衍源回應，今年底將會啟動清淤作業，但因為經費有限，需分年、分期、分區施工，預計將以3年的時間完成，經費預估需2000萬元。

農水署高雄管理處指出，下社埤面積約5公頃，預計今年將會完成清淤的發包設計作業，明年初搭配第1期稻作灌溉後，埤塘水位低點時清淤工程將會展開，目標在2年內完成3萬方的清淤作業。

邱志偉表示，請農水署盡可能在兩年內完成，且由於埤塘的水主要供應農民灌溉需求，因此清淤時盡可能不要放流珍貴的水資源，以分區作業的方式，將埤塘逐區完成清淤作業。