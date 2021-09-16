警政署長陳家欽於今（16日）二度前往新北市警局慰問，並表示用行動來展現，對執法的決心與態度。（新北市警察局提供）

新北市中和區12日發生黑道不法分子公然向員警開槍挑釁，中和警分局員警果斷執法，還擊4槍逮捕4名嫌犯，起出做案槍枝。警政署長陳家欽立即前往中和警分局召開專案會議，並慰問勇於執法的員警。

案經專案小組追查，鎖定主嫌藏匿處所，南下雲林逮捕竹聯幫仁堂明仁會新莊分會大哥鄭姓主嫌等5名嫌犯到案，全案依組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由、傷害等罪嫌移送新北地檢偵辦，鄭姓主嫌經檢察官複訊後向法院聲押獲准。

陳家欽肯定專案小組全力追查、強勢逮捕嫌犯，展現執法決心及態度，壓制幫派氣焰，於今（16日）二度前往新北市警局慰問，並表示用行動來展現，對執法的決心與態度，一定是力挺到底，絕對不予許任何暴力，任何黑道，有任何的挑釁行為，用行動來展現警察的力量，任何挑戰公權力，絕對不會坐視不管，滋事的及後面老大絕對嚴辦到底！

陳家欽特別提到，昨日新竹縣警察局竹東分局發生陣頭團體舞獅擺陣誣蔑公署案件，亦是挑戰公權力的行為，除新竹縣政府警察局已將相關滋事分子依「侮辱公署」移送法辦外，並指示刑事警察局派員支援全力追查，向上溯源，揪出幕後指使者，依法嚴辦。

陳家欽強調，面對黑道幫派以及任何膽敢挑戰公權力之不法組織，警方絕對嚴辦到底、斬草除根！並且力挺同仁勇於嚴正執法，絕不容同仁受到任何不法干擾。