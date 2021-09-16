桃園市八德區議員朱珍瑤15日致贈八德教養院環境清消用品，她說，因為疫情關係許多社福機構面臨募款困難、捐贈物資銳減情形，八德教養院成立已超過90年，目前擴大成立建國、永豐兩處院區，長期協助政府辦理身心障礙者的安置與教養。

朱珍瑤說，八德教養院目前欠缺成人紙尿片、看護墊、洗澡椅、洗衣粉、酒精、防護衣等物資，希望可以拋磚引玉，讓社會協助弱勢機構所需資源。