拋磚引玉 桃園市八德區議員贈弱勢環境清消用品 20:302021/09/16 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區議員朱珍瑤希望拋磚引玉幫助弱勢機構所需資源。(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區議員朱珍瑤15日致贈八德教養院環境清消用品，她說，因為疫情關係許多社福機構面臨募款困難、捐贈物資銳減情形，八德教養院成立已超過90年，目前擴大成立建國、永豐兩處院區，長期協助政府辦理身心障礙者的安置與教養。 朱珍瑤說，八德教養院目前欠缺成人紙尿片、看護墊、洗澡椅、洗衣粉、酒精、防護衣等物資，希望可以拋磚引玉，讓社會協助弱勢機構所需資源。 市議員李雅靜號召公益團體獻愛心 助弱勢生度困境 藤輝機械深耕地方35載 捐救護車回饋鄉里 #朱珍瑤 #桃園市 #八德區 #八德教養院 #資源 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港7名區議員宣誓無效被除名 灣仔區議會主席楊雪盈在列 21:472021/09/15 兩岸 中市表揚運動有功團體及人員 東奧國手出席 21:032021/09/10 體育 桃園市青年局長請辭 外傳投入新北蘆洲選舉 19:322021/09/16 政治 王浩宇選高雄巿三民區議員 林于凱：歡迎 19:292021/09/10 政治 桃園八德和強路2機車相撞 雙方駕駛酒測值為零 10:392021/09/09 社會 連7年「你買我捐」 台中大安農會疫情中持續獻愛心 12:562021/09/11 寶島 桃勤女員工染Delta踏進信義A11 一蘭拉麵緊急停業3天 16:252021/09/15 生活 看了25年也不會膩 東眼山森林志工老師推薦大家「玩」森林遊樂區 08:302021/09/13 生活 跨時代的美麗印記 順天收藏回家了 07:002021/09/16 生活 桃園專用垃圾袋政策延期1個月 檢舉獎金研議加碼至75％ 18:052021/09/10 生活 內勤確診 富邦證券桃園分公司停業至24日 13:292021/09/13 生活 寶島熱門新聞 金門金寧鄉博餅快閃 狀元彩品高粱酒禮盒 - 寶島 中秋連假不無聊 走讀彰化田中老街、永樂商圈 - 寶島 把愛全聯在一起 台灣行動菩薩助學協會贈物資包助弱勢童 - 寶島 家中破爛門戶洞開 頭份市公所幫貧困家庭重建家門 - 寶島 和興青創基地9店家開幕促銷月 活化保存串聯鹿港文化廊道 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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