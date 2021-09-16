繼《雞不可失》後，又一韓國年度爆笑動作喜劇《金派特務》（Mission : Possible），由新銳導演金亨柱執導，找來《婚禮的那一天》長腿歐巴金英光與《特務搞飛機》李先彬領銜主演，無厘頭劇情讓人笑到併軌，台灣片商16日公布兩款中文版角色海報以及幕後花絮，並宣布台灣檔期將提早一周於10月29日全台上映！

《金派特務》金英光身穿黑色緊身衣吊鋼絲展特技動作帥度破表。（威視電影提供）

在最新海報中，男女主角不管在服裝造型、特技動作、甚至連英文片名都頗有向經典動作片《不可能的任務》致敬意味，雖然造型帥度破表，表情卻KUSO感十足，就連文案也逗趣呼應！此外，金英光在片中發揮超強搞笑功力，加上無比「盧小」的煩人演技，不僅讓片場笑聲連連，就連李先彬也忍不住笑虧：「至今想起還覺得煩！」而這對「落漆拍檔」幕前幕後的合拍互動，更被劇組笑虧是真人版「湯姆貓與傑利鼠」！

韓國年度爆笑動作喜劇《金派特務》今日公布兩款中文版角色海報，竟有濃濃「阿湯感」！不管是在英文片名「Mission : Possible」，或是身穿黑色緊身衣吊鋼絲的特技動作，都頗有經典動作大片《不可能的任務》中「伊森韓特」的架勢，儘管特務動作看似帥度百分百，兩人表情卻滑稽感十足，就連文案上都吐槽寫道：「沒有不可能的阿湯，只有特務超母湯！」

雖然致敬意味濃厚，但導演金亨柱表示：「電影內容其實與《不可能的任務》沒有關聯，若真的拍成那樣也太花錢了！」不過連結感十足的海報，加上無厘頭的逗趣文案，已成功吸引網友目光並引起話題，讓電影未上映便期待值飆升！

《金派特務》金英光盧小演技太煩，讓李先彬凍未條。（威視電影提供）