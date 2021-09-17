由遊戲橘子與日本GungHo結盟成立的江湖桔子旗下首款營運手機遊戲《召喚圖板》今(17)日正式宣告，開跑首屆台港澳版獨家競賽活動「圖板盃」，即日起至10月11日開放網頁線上報名，共分為初賽、複賽、決賽三個階段，於2021年11月13日進行最終總決賽，於官方粉絲團同步直播。玩家參賽即可取得光結晶獎勵，晉級至複賽及決賽還有機會取得台港澳獨家七星棋寵「台灣限定神」！官方搶先釋出限定神消息，以台灣保育動物「石虎」及「藍鵲」為原型設計，從美術設計至能力規劃全由台灣團隊親手設計、兼具外型及超強悍能力！立即報名、搶奪豐富比賽獎勵！

首屆「圖板盃」即日起開放報名！參賽即拿光結晶、複賽＆決賽取得限定神特別獎勵！

《召喚圖板》於9月17日中午11:00至10月11日中午12:00，開放首屆台港澳版獨家競賽活動「圖板盃」報名，比賽依照玩家等級，分為兩種難度組別，共有初賽、複賽、決賽三個階段，成功通過指定關卡即通過初賽、前40名最快通關的玩家可晉級複賽，複賽前4名最快通關的玩家將晉級決賽，官方將於2021年11月13日進行最終總決賽，並且於官方粉絲團直播，邀請知名YouTuber「盛夏微涼Ryo」及「黑羽」擔任主持人及賽評，與所有玩家一同觀賞刺激戰況，為選手加油！詳情比賽時間及活動細節請參考官網公告說明。

《召喚圖板》台灣限定神關卡

「圖板盃」祭出豐富獎勵！晉級決賽可享「自選棋寵」x1超大福利！

為迎接盛大的「圖板盃」，官方祭出超豐富獎勵，晉級決賽的高手，除了光結晶、實體周邊等，還可獲得自選棋寵x1的超強福利！

官方將同步於「圖板盃」搶先公開台版限定神「台灣石虎」、「台灣藍鵲」等相關資訊，為「圖板盃」造勢！成功晉級複賽的玩家，可搶先得到滿等滿技的棋寵「台灣石虎」x1，晉級決賽的玩家，同樣可搶先得到滿等滿技的棋寵「台灣藍鵲」x1！

《召喚圖板》圖板盃豐富獎勵

請玩家不要錯過這個與各路高手切磋的大好機會！官方同時也宣告，下半年度還有滿滿活動，絕對精采，玩家們敬請期待！

台版獨家打造！限定神「台灣石虎」、「台灣藍鵲」強勢推出！

本次將於「圖板盃」搶先亮相的台版限定神「台灣石虎」、「台灣藍鵲」是《召喚圖板》台版營運以台灣特有種動物為主題，在經歷長時間的提案、角色美術設計、能力設定後推出兩個全新角色及專屬關卡！角色及關卡都是特地與台灣在地繪師、動畫師共同完成，不僅外型精緻，角色能力也不輸既有限定神的強度！角色介紹如下：

台灣石虎：七星棋寵，且可進行覺醒，可設置高倍率的陷阱傷害，且能提升隊友的血量，適合作為隊長使用。

《召喚圖板》台灣石虎覺醒狀態

台灣藍鵲：七星棋寵，且可進行覺醒，有超高倍率的攻擊加乘，且能提升隊友的血量。