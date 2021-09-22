今年中秋適逢「真月圓」，網友分享滿月照。(圖/網友彭美玲授權提供)

今年中秋是睽違8年當天正逢滿月的「真月圓」，台北101就在臉書上分享了正宗滿月緩緩攀上台北101塔尖的照片，引起網友蓋樓，紛紛在底下留言區PO出滿月美照。

台北101官方在臉書貼出一張照片，可見又大又圓的月亮高高爬上台北101上方，台北101表示，今年中秋是睽違8年的正宗滿月，把握最後的收假時光，再探頭看看這難得的月圓吧！並請大家 一起分享各自的中秋滿月美照。

貼文一出引起網友熱烈迴響，許多網友紛紛貼上各自所在地的中秋「正宗滿月」美照，「好美呦，我的月亮拍出來都像路燈」、「剛剛帶小孩上頂樓看了 ~」、「要收心，明天要上班上課，中秋夜晚安」。

氣象局指出，過往中秋滿月大多在農曆16日，今年滿月恰逢農曆8月15日，是睽違8年的「真月圓」。台北天文館表示，根據統計，農曆16日發生滿月的機率最高，約佔47%；在15日約37.5%；在17日約15%；在14日的機率則最低，僅0.5%，所以民間才有「十五月亮十六圓」的說法。