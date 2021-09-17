達飛海運宣布凍漲即期運價，從今年9月9日至2022年2月1日，赫伯羅特也加入凍漲行列，不過從9月17日最新的上海航交所資料顯示，凍漲策略並未全面成功，遠東到歐洲、地中海、美東、波斯灣、澳新、南非、南美等航線的運價均較前一周上漲，重量級航線中僅有遠東到美西航線維持平盤，每FUE6322美元，較前一周凍漲；遠東到西非航線則呈現小跌，每TEU小跌5美元，每TEU達8354美元
依據上海航交所資料顯示，17日各航線運價分別為遠東到歐洲航線每TEU達7524美元，周漲33美元。遠東到地中海航線每TEU達7511美元，周漲146美元。遠東到美東航線每FEU達11759美元，周漲28美元。
遠東到波斯灣航線每TEU達3960美元，周漲19美元。
遠東到澳新航線每TEU達4300美元，周漲102美元。
遠東到南非航線每TEU達6909美元，周漲177美元。
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