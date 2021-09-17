屏東市長林恊松17日遭屏東地院判刑7年，他表示失望及不服，直言法院認定他詐取特別費52萬元用來支付助理薪資與事實不符，強調這些款項都是每月領回自己先行墊付於紅白帖的特別費2萬餘元後，才支付對方2萬元薪水，絕對沒有貪汙任何一毛錢進自己口袋。

林恊松表示，從政數十年清清白白，在代表會主席任內的特別費絕大部分都是用在支付紅白帖禮金，而且他會將每月紅白帖簽注禮金奠儀金額，交由行政人員核銷，僅因聽到檢察官起訴消息，各地鄉親拿來他近幾2年所包出的紅、白帖及禮金簿即逾60幾萬。

擔任主席期間他不清楚為什麼行政人員圖方便以禮品收據核銷，而這些行政流程也不是做主席需要去操煩的工作；他只是合理領回自己先行墊付的禮金、奠儀，然後領取合法特別費後再用以支付助理費用，並未貪汙任何一毛不屬於自己的公款。

為此，林恊松表示他對判決結果不服，清白之身不容抹黑，將依法提起上訴，希望二審法官能還他清白，也對市民鄉親感到非常抱歉及遺憾。