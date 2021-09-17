黃姓女退休公務員（右二）樽節退休金，捐贈救護車給鹽水消防分隊。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市鹽水區退休黃姓公務員為紀念已故父親及兄長，以父親黃顯榮、母親黃陳璧霞、胞兄黃兆熙之名，捐贈價值300萬元的救護車給台南市消防局鹽水分隊，造福地方鄉親，17日消防局第1大隊大隊長石家源前往黃女住家當面回贈感謝狀，表彰其善行。

捐贈救護車的黃女士父親黃顯榮於鹽水分駐所退休，胞兄黃兆熙曾任教於鹽水區月津國小，一家與鹽水區淵源深厚，父兄過去曾表示捐救護車意願，她退休後，便將部分退休金購置救護車，完成父兄遺願。

石家源表示，獲贈的是「巴騰堡格紋」救護車，車內配有電動擔架床、自動心肺復甦機、12導程心電圖機等，提升OHCA（到院前心肺功能停止）存活率及成功挽救急性心肌梗塞患者。

消防局長李明峯表示，台南市緊急救護出勤次數逐年增加約3％，救護車耗損亦相對提高，平均4至5年即要汰換，感謝善心黃女士捐贈救護車，也盼能拋磚引玉，讓更多的公司團體及善心人士積極參與公益活動。