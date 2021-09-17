尖峰時間如遇大型車輛違規，易造成交通阻塞。新北市中和警分局持續派遣警力於連城路、中正路等車流較多路段實行攔檢。（中和警分局提供）

因應疫情、學生開學，家長考量防疫自行接送，上、下班時間車流增加，尖峰時間如遇大型車輛違規，易造成交通阻塞。新北市中和警分局持續派遣警力於連城路、中正路等車流較多路段實行攔檢，同時於疫情降為二級迄今，特別針對「超載」、「行駛禁區」、「滲漏」及「違停」等違規項目加強取締，一共取締件數計1605件。

中和警分局表示，近來發生多件大型車違反交通規則導致車流回堵，影響轄區交通狀況，為加強大型車行車秩序，警方將持續不定時、不定點佈設攔檢點，呼籲大型車駕駛遵守號誌、標誌（線）及速限行駛，勿存僥倖心態，而違規受罰。

中和警分局將持續投入警力，並分析大型車易違規熱時、熱點，規劃專案執法勤務，針對違規大型車輛加強取締；亦呼籲民眾於道路上遇到大型車輛，請不要進入內輪差危險區域、不貼近大型車，避免進入視野死角、與大型車輛保持安全距離，與警方共同維護行車安全。