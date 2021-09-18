時報金犢獎獎座設計師兼資深評審委員紀淵字老師，將在10月23日於文化大學藝術文創中心，舉辦「ARIEL CHI & J. Walter Thompson超時空對”畫”展」， 廣告創意人出身的紀淵字年資超過30年，曾任職於全球第一家廣告公司J. Walter Thompson，對於JWT有著深厚情感，得知智威湯遜被偉門集團合併更名後感觸良多、有感而畫，展開一連串與智威湯遜老先生的心靈對話。

紀淵字現為陸陸參陸創意公司總經理，同時也是插畫家、時報金犢獎決審評審，除廣告創意業務外，時常藉由藝術涵養抒發心情，代表作有「屋頂」系列、「無我」、「3步50」等，近期「屋頂」系列亦成為板橋環球chicafe 紀咖啡主視覺。

紀淵字與老船長合影。(圖/紀淵字提供)

智威湯遜先生人稱老船長，於1864年創立智威湯遜J. Walter Thompson（JWT）於美國紐約，是全球第一家廣告公司，也是第一家開展國際化作業的廣告公司。1987年智威湯遜被全球最大廣告傳播集團WPP所收購，2018年WPP集團宣布將智威湯遜與偉門合併，成為偉門·湯遜 Wunderman Thompson，越一個半世紀的傳奇名字，從此成為追憶。

老船長智威湯遜先生插畫。(圖/紀淵字老師提供)

紀淵字曾在台北、智利兩家智威湯遜工作，他認為廣告是必須是有溫度的行業，曾在這裡揮灑青春的廣告人，卻從冰冷的商業模式體會時代的落幕，叫人情何以堪？他一筆一筆畫出老先生被合併後的心路歷程，從沮喪吶喊、到無助感慨、再到自我嘲諷，從跨世代的視角，看待數位生活與傳統生活的愛恨糾葛，從人性的溫度，看待網路數據的冰冷。他用一張張的漫畫，宣洩了心情，也畫出了世代交迭的矛盾。

紀淵字有感而畫。(圖/紀淵字提供)

本次展出的每一幅作品，除了抒發創作者的心情，更是對智威湯遜人的感念，帶著大家透過畫作，認識老船長這位值得你景仰與歌頌的廣告偉人。