香港資深女星鍾楚紅邁入61歲，最近她在社群媒體上po出照片，身穿俐落運動服、頭髮盤起來的樣子很清爽，她拒絕醫美和修圖，狀態自然美好，舉手投足都是魅力。

進入熟齡，鍾楚紅帶著性感風情的甜心笑容還是沒變，卻多了優雅和豁達；眼角的魚尾紋閃著光芒，彷彿連歲月都敗給了她。

她說：「我喜歡順其自然，很多事情很難控制，很多時候，天會為你安排很多事，當然自己要有方向。」

她現在的生活哲學是「不勉強」。在演藝事業巔峰時走入家庭，很多人邀請她復出大銀幕，但她不為所動。在丈夫罹癌去世之後，她的生活更簡單，偶爾出席代言和活動，多半時間都花在園藝、養貓、下廚、閱讀、畫畫、登山、攝影，還有旅行。

她對於變老的態度很坦然，認為「人總是要老的，認清這一點，繼續找尋生活中的樂趣也是一種幸福。」她的保養祕訣只有一招，就是「接受最真實的自己」。

她堅持不做醫美整形，重視臉部保濕；飲食上，多吃蔬果、少吃肉類，每頓飯只吃七分飽。如果覺得精神不好，就會增加運動頻率、多爬山，幫助血液循環，肌膚自然有光澤。

鍾楚紅運動不是為了減肥，而是感覺良好，以前她蹲下再站起來總是會頭暈，現在就算倒立也沒問題。

其實，2006年在丈夫罹患大腸癌、隔年病逝那段時間，她一度走不出悲傷，還隨身攜帶先生的照片，晚上需要安眠藥才能睡著。

走過喪夫之痛，現在鍾楚紅喜歡旅行，每到一個新地點，就會想辦法讓自己安定下來，無論和朋友或單獨一個人，都能有不同的享受與體會。