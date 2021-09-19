民間衛星圖片公司Maxar所提供照片顯示，北韓寧邊核子中心(Nyongbyon Nuclear Center)正在新增濃縮鈾精煉工廠，這必然引發更嚴重的緊張局勢。

美聯社報導，北韓與美國的裁減核武談判已長期擱置，或許北韓有某些想要的東西，最近又發動了飛彈試驗，再加上寧邊核子中心的動作，都在逼迫美國與韓國必須有所回應。

明德大學蒙特雷國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies at Monterey）的研究員傑佛瑞‧路易斯(Jeffrey Lewis)和另外兩名專家說：「新增的濃縮鈾工廠，可能會使寧邊核基地的武器級鈾產量增加到原先的25%。」

分析報告表示，在9月1日的衛星圖片，寧邊已有一些清理樹木的施工前準備，還可以看到工程機具逐步運抵。到了9 月14日，開始築起圍牆並打起地基，從圍牆與地基的範圍，推測新建廠防面積約為1000平方公尺，足夠容納 1000台新增的鈾離心機。

9月1日的照片(左)，工廠的一塊空地還有幾棵樹，到9月14日的照片(右)，空地的樹木已被清除。(圖/美聯社)

核武器的原料有高濃縮鈾與濃縮鈽，這2種材料互為表裡，北韓在寧邊的設備可以這兩種材料。上個月，更早的衛星照片顯示，寧邊已在恢復生產武器級鈽的前期工作。

美國和韓國專家推測，除了現在拍攝到的寧邊設備以外，北韓或許在其他地方，也有秘密的鈾濃縮工廠。2018 年，一位韓國高級官員據估，目前北韓的核武器可能不少於60枚。

金正恩表示，他增加核武庫與投射武器的原因是防衛自己，因此除非華盛頓放棄對北韓的敵意，不然他會繼續增加核武。他所稱的美國敵意顯然是指美韓定期軍事演習，但是美韓的安全結盟也來自於北韓的威脅，雙方矛盾仍然無解。