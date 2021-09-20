一名高雄43歲獨居婦人與鄰居有嫌隙，為了報復故意讓鬧鐘狂響近24小時，持續2個月之久，連半夜睡覺也不放過，吵到周遭鄰居出現幻聽，連出門都能聽到鬧鐘聲，律師「法老王」王至德在臉書傳授整治鬧鐘惡女的狠招，建議受害人先去掛精神科，再拿診斷證明到法院提告鬧鐘女傷害罪，且絕不和解，就能讓她背前科又賠錢。

法老王在臉書表示，要整治鬧鐘女，第一步先去醫院掛精神科，向醫師訴說被鬧鐘吵到晚上睡不著、出現幻聽，待在家很焦慮，無法好好上班，請醫生開診斷證明，再請幾天假不去上班。

法老王說，第二步是拿著醫師診斷證明去法院提告鬧鐘女「傷害罪」，犯罪事實是她用鬧鐘造成精神傷害，因為報警過所以有警察當證人，加上醫師診斷證明，就算告不成也不會是誣告。

法老王表示，提告「傷害罪」後會有2種結果，一種是檢察官不起訴，但可以讓鬧鐘女到處奔波，做筆錄、開庭；另一種是運氣好檢察官起訴，就可提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，討個幾萬元精神慰撫金，再主張被吵到精神出狀況無法上班，把工資、醫藥費、診斷證明書費用、看病車資一併請求，因為不用裁判費，求償金額可以高一點。

法老王表示，起訴後最重要的一點就是「不要和解」，讓她背前科還要賠錢，直言「人家狠，你就要比他更狠，區區社會秩序維護法根本嚇唬不了惡人」。對此，網友們看完後紛紛驚呼太實用：「果然是行家！這招學起來，哪天遇到不長眼的就可以拿出來用」、「暗黑及實用程度爆表」、「學到了」。