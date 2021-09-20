參選國民黨主席的張亞中日前表示，「民進黨最怕的就是張亞中」，民進黨中常委、台北市議員梁文傑今天表示，說實在，張亞中當選，從選舉上對民進黨實在太開心了；但「說民進黨怕張亞中，那是笑話」。

國民黨主席選舉將在9月25日登場，張亞中19日在台中政見會時強調，民進黨最怕的就是張亞中，同時會製造謠言，製造亡黨、亡國，呼籲大家不要相信，而他當選黨主席後，就是國民黨與民進黨決戰開始。

對此，梁文傑在臉書表示，形勢很明確，如果張亞中當選，那就代表國民黨這個政黨徹底放棄在選舉上能夠贏回政權。那這個政黨只有一條路，就是放棄選舉路線，從此以體制外政黨自居，專心和中共謀統，在台當第五縱隊。

他說，這種政黨，在歷史上有不少。譬如希特勒時代，奧地利、捷克、波蘭就有不少這種以德國納綷唯命是從的政黨。論選舉那是沒門，但在國內搞破壞卻很專精。最後也讓希特勒出手兼併時兵不血刃。

梁文傑表示，若要拼選舉，民進黨歡迎張亞中當選。但張亞中當選會造成鬥爭性質的改變。以前是和國民黨拼選舉，以後也許就不是了。