攸關高中職學生升學權益的學習歷程檔案，爆出上傳後竟然消失，引發高中職學生及校方譁然，北市議員羅智強26日發臉書轟，是要有多扯才會發生按錯鍵、沒備份這種低級錯誤？台灣不是資訊大國嗎？手滑按錯鍵再次見證民進黨的執政品質，真是比扯鈴還扯！

「萬生白學！扯！」羅智強表示，作為升學重要參考依據的「高中職學生學習歷程檔案」，就因1位工程師手滑按錯鍵，使得2萬5210件檔案上傳後消失，共81校、7854名學生受影響，學習歷程檔案包含學生基本資料、修課記錄、學習成果及多元表現等重要內容，是學生的心血累積及教師辛勤指導的成果。

羅智強說，明年起將取代入學備審資料，如此重要的文件，就因工程師按錯鍵把硬碟格式化而永遠消失，重要資料一定要備份是基本常識，是有多扯才會發生按錯鍵、沒備份這種低級錯誤？台灣不是資訊大國嗎？而教育部所能提出唯一補救的方式，居然是讓學生重新上傳。

他痛批，更讓家長與教師們難以接受的是，學習歷程檔案出包並非第1次，去年就發生過公版模組異常，導致學生無法上傳檔案或上傳檔案後消失，今年災情更為擴大，顯見教育部絲毫未記取教訓，對這項攸關學生升學的重要新政策，有多麼漫不經心。

「學習歷程檔案是新課綱上路後的重頭戲，屢屢出包！」羅智強說，這已讓學生及家長們出現公平信任危機，深怕自己成為新政策下的白老鼠而權益受損，如同台大電資學院長張耀文所言，學習歷程檔案資料既然可能不見，也就可能被侵入、被竄改、甚至被販賣，公信力已完全喪失。

他直言，2個月前發生「1張椅子，核二停機」的不思議事件，他即警告，民進黨執政下用人唯親，文官體系遭恣意踐踏而崩潰，日後類似的災禍，只會愈來愈多，繼1張椅子後，手滑按錯鍵再次見證民進黨的執政品質，真是比扯鈴還扯。