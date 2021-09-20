新北市中和警分局運用優勢警力規畫勤務，於19日夜間實施擴大臨檢。（中和警分局提供）

新北市中和警分局運用優勢警力規畫勤務，於19日夜間實施擴大臨檢。（中和警分局提供）

新北市中和警分局運用優勢警力規畫勤務，於19日夜間實施擴大臨檢。（中和警分局提供）

因應中秋連假且適逢疫情降級，民眾活動頻繁，為確實掌握轄內治安特性及要點，展現警察穩定治安、遏制街頭暴力決心，新北市中和警分局運用優勢警力規畫勤務，於19日夜間實施擴大臨檢。

中和警分局表示，針對轄區治安要點，及不法分子與青少年易聚集之營業場所、路段，動員眾多警力執行強力掃蕩，並加強稽核違規群聚，及有無違規營業情形；以維社會治安，防範犯罪，阻絕病毒擴散，確保轄區安全與民眾健康。

執行成果豐碩，共計查獲刑案公共危險案2件2人、毒品案1件1人(二級毒品安非他命1公克)、竊盜1件1人。

中和警分局長李建廣表示，連續假期期間，中和警方用行動來展現警察對執法的決心與態度，因此，針對整肅街頭暴力、防制酒駕、飆車行為等，都規劃有綿細的勤務主動出擊，絕對不允許任何暴力，任何黑道，有任何的挑釁行為；任何挑戰公權力，警方絕對不會坐視不管，一定溯源追根究底，使民眾能安心過活，打造安居樂業的生活環境。

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