高市1名陳姓婦人日前在家中接獲詐騙集團來電，對方謊稱是婦人長期居住在外的外孫，急須20萬元周轉，婦人信以為真至郵局匯款，卻因匯款單寫錯匯錯對象，去電詢問反遭對方狠罵，郵局人員發現不對勁報警，警方抵達時，婦人還在通話，警方勸阻並通知婦人女兒，確認外孫並未打電話借錢，所幸婦人匯錯人救了自己老本。

警方指出，71歲的葉姓婦人9月16日在家中接獲詐騙集團「猜猜我是誰」來電，對方謊稱是葉婦的長期居住在外地的外孫，因急需用錢，央求阿嬤借20萬元讓他周轉；葉婦誤以為對方就是外孫，護孫心切，前往郵局臨櫃匯款，原本要將錢匯入對方指定帳戶，卻寫錯號碼，匯到他人帳戶中。

葉婦後來發現錯誤，當下著急地去電對方電話詢問，卻慘被對方責罵，郵局人員發現葉婦和對方通話內容似乎不對勁報警；三民二分局鼎金所巡佐楊博鈞、警員方嘉琳趕赴現場，葉婦還在和對方通話，警方等葉婦掛上電話後，了解葉婦匯款理由，當下告知是詐騙集團詐術。

警方請葉婦聯繫女兒，女兒表示外孫根本沒有打電話給阿嬤借錢，葉婦才知是一場騙局；所幸葉婦匯錯對象，最後在郵局人員協助下，順利將20萬存回自己帳戶，保住老本。