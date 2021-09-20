Aesop台灣永康概念店。（Aesop提供）

Aesop香芹籽抗氧化高效精華60ml，2400元。（Aesop提供）

Aesop 香芹籽抗氧化高效精華(旋蓋版) 60ml，2300元。（Aesop提供）

文青保養Aesop鬧中取靜，在永康街打造街邊店舖「Aesop 永康概念店」，結合了當地建築語彙，從在地空間汲取靈感，歲月在公園老屋留下的痕跡，加上潮濕氣候孕育的植物生命，業者以深綠質感色調、瓷磚，展現接地氣的設計。

永康店舖店內坪數 9.8坪，空間巧妙延伸到步道街弄，設計團隊更運用在地回收木材製成展示層架，半開放式的窗沿設計，可以直接面向客群，水槽區更有傳統茶盤設計細節，藉以向永康街茶館文化致敬，亦吸引許多在地客群。

每家門市銷售的產品都一致，但店面各有其特色，大安區獨立門市具有高度隱密性，也吸引許多男性上班族男性上門諮詢如何保養， 相較於女性對保養概念的成熟，男性在使用商品上喜愛簡潔跟輕盈的質地，在香氣上也喜愛自然味道，而Aesop恰好以上條件都吻合。

品牌近期新品「香芹籽抗氧化高效精華」升級登場，匯聚多功於一瓶，這也是品牌首款帶有旋蓋補充瓶的精華，每個補充瓶可以節省5.3 克的玻璃，並能減少每次購買的材料消耗及對環境的影響，針對環保瓶裝也比原包裝少100元，藉以回饋消費者，並鼓勵環保行動，環保概念不僅落實於產品也設計，在店裝上也可見一斑。