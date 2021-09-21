大陸19日以驗出蟲害為由，宣布自9月20日起暫停禁止台灣釋迦、蓮霧輸陸。消息一出，除國人關注，遠在日本的網友也掀起討論。許多日本網友表示，蓮霧和釋迦兩樣水果在日本相當稀有，如果進口到日本，一定會引起注意；更有日本網友表示，台灣水果很好吃，如果有進口到日本，他們願意消費。

大陸海關總署動植物檢疫司19日發函通知各直屬海關表示，今年來多次從台灣輸至大陸的蓮霧、釋迦等農產品中，檢驗出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor）」，因此要求自9月20日起暫停受理台灣蓮霧、釋迦報關。

消息一出，國人關注，農委會主委陳吉仲馬上宣布會啟動補助計畫，拿出10億元幫助農民內外銷，以及加強新品項外銷等措施。

而因許多台灣網友在推特分享此消息，竟然也引發日本網友的關注，紛紛留言表示，「請賣給日本吧」、「曾經在台東吃過，非常美味」、「這兩種水果在日本很少見，會賣很好的」，更有日本網友將相關新聞轉貼至日本最大網路論壇「5ch」，許多網友也表示，「台灣水果很好吃，如果有出口到日本就吃」、「如果能賣來日本，挺開心的」、「這兩種水果都沒吃過，很想吃吃看」。