一名人夫與妻子男子結婚10年以來，張丈夫始終認為妻子女在外交友關係複雜，甚至懷疑妻子背著他在外養小狼狗，趁妻子上班時偷看妻子手機內容，赫然發現內有自拍裸照，以及在不明男子臉書上留言「想抱你，幫你舔舔」等曖昧對話，氣得與與妻子辦理離婚並求償30萬元。一審法官認為僅依對話且無營卻證據判妻子勝訴。但丈夫不服上訴，二審法官認定，妻子所傳曖昧訊息已侵犯廖的配偶權，判她賠3萬元。

根據判決書記載，該名人夫與妻子民國於98年7 月結婚直到109 年2 月 離婚，丈夫向法院控訴婚姻期間，妻子交友狀況複雜，影響婚姻家庭生活，丈夫又在107 年12月底至108 年1 月初。偷偷發現妻子手機內有自拍裸照，還在臉書留言版之內容「可以見到你，一起逛夜市、面對面鬥嘴，抱得到你、親得到你，甚至還幫你舔舔」等親密、曖昧、逾矩之對話，一氣之下怒告妻子並求償30萬元。

一審法官認為，妻子在友人臉書留言版之內容「可以見到你，一起逛夜市、面對面鬥嘴，抱得到你、親得到你，甚至還幫你舔舔」等語，並未法明確得知她有坦承其有男性友人親嘴擁抱之親密行為。

一審法官認為，若妻子真於婚姻期間有與男性親密行為，理當隱匿此不當之行為，豈會公然在其他第三人可閱覽之留言板上陳述與他人之親密行徑。因此難認定有逾越正常男女交往之行為。且自拍裸露照片也未能證明有傳給他人，因此難認定有逾越一般男女社交行為之界限。且妻子並不因結婚即有放棄交友、言論之人格自由之義務，因此判決無罪。

但人夫不服上訴，二審法官卻認定，妻子以其一名已婚女性可對其配偶以外之男性，毫無避諱談及擁抱、親吻甚至「幫你舔舔」之露骨內容，該男子並回以：「那種事就不必打出來了」等語，足以窺見二人之往來應非單純之朋友關係，且所述內容亦顯逾社會觀念所能容忍之範圍。這種曖昧、踰矩之情訴內容，已有違保持共同生活圓滿安全幸福之忠實義務，足以侵害丈夫之配偶權無疑，判女方要賠前夫3萬元。