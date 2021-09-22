清大、中山及中興等3校申設學士後醫學系，教育部組成醫學審議小組（包含衛福部、熟稔教育或醫學領域之專家學者、教育部醫學教育會及醫學院評鑑委員會TMAC等）審議，並經投票議決，僅清大獲「同意設立」，預計明年將有第一批公費生入學。

至於中山及中興等2校申設醫學系，審議小組的的議決是「可繼續籌備」，審查意見針對學校與教學醫院的合作或支援關係，尤其在臨床師資延攬留任及學生實習規劃，建議可更強化並建立緊密連結。教育部鼓勵兩校參照審查意見方向續行籌備並精進臨床醫學師資、課程教學資源及學生實習規劃後，再行報部續審。

獲准設立學士後醫學系，清大已在臉書公布這項訊息，預計今年底前展開獨立招生作業，明年將有第一批公費生入學。

清大校長賀陳弘說，清華學士後醫學系將招收具電子、機械、資訊、材料、物理、化學等多元背景及從醫熱忱的優秀大學畢業生，採4年制學制。公費生畢業後將至基層服務6年並加上2年的醫學中心成長進修機會。

清大表示，校內原本就有180名跨學科師資，另外，還聘到了71名專任助理教授以上醫師教師，同時也與國內各大醫學院合聘87位臨床醫師教師，更募得20億醫學教育基金，醫學教育所需的師資、經費、醫院，清華大學統統都有了。

清大說，在桃園航空城設立教學醫院及醫療研發園區已獲教育部同意，正在衛福部審查中。學士後醫學系將設在生命科學暨醫學院下。曾任花蓮慈濟醫院院長的學院院長高瑞和表示，清華學士後醫學系將獨立招生，除了學科測驗，還包括書審及面試，「希望從大學4年的學習、社團等綜合表現，深入了解他們的報考動機，找出具利他精神及從醫熱忱的青年。」

清華在台建校後大學部第一屆校友許明德學長說：「盼了50年，以為作夢，沒想到美夢成真，醫院也會有好消息，拭目以待，全壘打，清華加油，清華必勝！」