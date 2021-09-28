國立陽明交通大學110學年度新設立的博雅書苑邀請到前交通大學副校長林一平與前陽明大學副校長謝仁俊聯手開設「開門見山」通識課程，課程吸引了近200位學生選修，希望培養學生以「知行合一」的精神實踐生命，力求實現生命與品格教育。

博雅書苑書苑長陳一平指出，「開門見山」課程是採跨校區遠距線上直播，旨在讓學生了解通識教育精神、科技與人文的交互影響，透過跨領域學者從醫學、政治學、社會學、生命科學、哲學、藝術、腦科學、倫理學領域分享專業學識與生命歷練，豐富學生的視野與生命高度，期望學子鑑往知來，陶冶人文藝術與資訊素養，更清楚未來人生的走向與操守。

課程分為兩部分，前8堂基礎課程由教授林一平透過大量古今中外各領域的人事物為例，讓學生逐步勾勒出學習及人生處世之道。後段課程由教授謝仁俊規畫7場經典演講課程，針對公民素養、人際溝通、同理共情、醫學人文等議題設計課程內容，除親自授課外，也邀請6位教授學者演說，與學生分享人生感悟。

林一平首堂課程特別以斯邁爾（Samuel Smiles）的《自助論》教導學生「自助而後人助」。接續穿插荷馬史詩《伊里亞德》及《奧德賽》、日本漫畫《將太的壽司》等作品，佐以藝術家畢卡索及拉斐爾、大文豪雨果、作家井上廈等人物史料，帶領學生在短短的100分鐘裡，徜徉於東西合璧的智慧結晶。

謝仁俊的7場經典演講課程，則將親自講授「腦科學看慈與悲」的腦科學研究，以及6位學者帶來跨域精采演說，包括台北藝術大學校長陳愷璜「以感性認識實踐生命」、陽明交大醫學系外科學科教授陳維熊「看見喜馬拉雅的天空─人生的學習之旅」。

東海大學政治系兼任副教授高少凡「人際關係與溝通─生命學習的第一堂課」、東海大學政治系教授潘兆民「公民素養：自由民主的理性思辯」、前陽明大學生命科學系教授周成功「閒話1個科學家的人文旅次」、陽明交大心智哲學所教授鄭凱元「莊子哲學裡的死與生，巫與道」。

此外，「開門見山」的期末作業更是一大亮點，學生透過課堂汲取各領域老師的豐沛經驗後，將親自實做田野調查，各自訪談紀錄1位長者的人生經驗，完成百位長者的生命故事，實踐「同理共情」、「知行合一」的做人與生命實踐的道理。