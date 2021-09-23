民眾對於高端疫苗抱有疑慮，導致接種意願不高，在疑慮尚未釐清，台灣竟開始進行莫德納混打高端的臨床試驗，引發爭議。對此，醫師全聯會前秘書長、國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，mRNA與腺病毒疫苗去混打免疫橋接的高端疫苗，說穿了就是因為政府疫苗數量準備的不夠，但民眾應有權選擇讓自己安心的疫苗，而政府也有義務要提供合格、有效的疫苗。

蔡明忠表示，中央官僚說台灣要走在世界頂尖，所以要嘗試讓打mRNA疫苗與腺病毒疫苗者，混打高端疫苗，如此台灣才不至於會「落後」，才可以走在世界前端、再創台灣第一。

蔡明忠指出，這個夢想很美好，但現實很殘酷。在高端老王賣瓜宣布將以免疫僑接，進行歐盟EMA三期臨床試驗，爭取歐盟認證的時刻，美國宣布自11月起入境美國者，須完成兩劑疫苗接種，且打高端不算。

蔡明忠說，大家可以想一想，這世界上誰擁有最多的疫苗？誰抗病毒的科研能力最強？誰最有能力研究疫苗混打？這些問題的答案肯定不是台灣，因為目前台灣還忙著向世界各國「化緣」疫苗，怎麼會有心力去處理這些高水平的事情。

蔡明忠認為，台灣現在燒惱的事情，除了優質疫苗不夠之外，還有國產的高端疫苗乏人問津的窘境，而政府為解決高端過剩的狀況，竟然無視人民的畏懼與恐慌，堅持要做獨步全球的高端疫苗混打計畫。

蔡明忠表示，種種的措施顯示政府對自己研發疫苗的重視，遠勝於市井小民的健康，但只做到二期期中的「測試疫苗」，其安全性與有效性都還沒有獲得世界認可，充其量只能算是戰備疫苗，怎麼可能讓它提早上戰場抗病毒？「所謂的戰備疫苗是指當國家沒有疫苗時，為了救急，逼不得已才能使用的疫苗。」

蔡明忠感嘆地說，欲速則不達，唯有腳踏實地，精實地研發國產疫苗，才能贏得世界認可，才是真正的「台灣第一」。民眾有權選擇讓自己安心的疫苗，而政府也有義務要提供合格、有效的疫苗給人民施打。