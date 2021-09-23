大陸深圳中秋節（21日）當天發生一起悲劇，一名3歲女童被父母遺忘在車子裡將近一整天，被發現時已失去生命跡象，送醫搶救依舊沒有挽回性命。據瞭解，鄰居透露，該家庭有一兒一女，中秋節當天只帶小女兒出門，父母去打麻將把小孩丟在車上。這起事件引發大陸網友熱議，「果然是女孩」，懷疑恐又是重男輕女導致，強烈建議警方調查父母是否有殺人嫌疑。

綜合大陸媒體報導，中秋節當天，深圳高溫達攝氏32度，一名3歲女童被送到寶安區沙井人民醫院搶救，但醫生告訴家屬救活的希望不大，最終女童仍被宣告死亡，院方表示女童到院時就已經沒有生命跡象。

擁有50萬粉絲的博主「大V晏凌羊」發文爆料，有鄰居透露，該家庭有一兒一女，出事的是3歲多的小女兒，大人當天到處找孩子，但就是忘記把孩子放在車裡了。「大V晏凌羊」質疑，又是女兒，「你們相信父母的說辭嗎？我沒法相信。強烈建議警方介入調查下父母，能排除殺人嫌疑最好。排除不了，又不介入，恐怕會引起其他家長模仿。」

眾多網友也紛紛回應：「不是不讓人多想，每次遇到這種意外，怎麼7788都是女孩子？」、「果然是女孩……唉！」、「這種如果不了了之，真的會有很多畜牲父母模仿的，可惜這種事情我都沒有看見父母被抓進去的，一句意外打發了！」。

還有人表示：「不是說風涼話，孩子是個大活人，怎麼會忘記了？而且還是那麼長時間，你手機找不到試試，20分鐘不到就發現了，現在的孩子都不如手機重要了嗎？目前警方正在調查，無論是否故意，希望監護人可以因為未盡到責任而受到處罰！」。

據了解，目前這起事件警方已經介入，福海派出所表示正在調查中，詳細案情不方便透露。