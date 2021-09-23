豐原翁子里長連振佳等人強要求東豐快「立交共構」銜接國道4號。（陳淑娥攝）

豐原翁子里長連振佳等人強要求東豐快「立交共構」銜接國道4號。（陳淑娥攝）

「東勢－豐原生活圈快速道路」第二次公聽會今天上午在豐原舉行。（陳淑娥攝）

台中市東豐快速道路4月通過二階環評，23日在豐原舉行第二次公聽會，豐原翁子里長連振佳等人強烈要求「立交共構」銜接國道4號，避免豐勢路塞車，強調自己狗吠火車3年沒人理；市議員陳清龍更怒拍桌，痛批建設局一直不予採納，眼光不夠長遠，要盧市長下鄉走一走，了解地方心聲。

東豐快速道路西起國道4號豐原端台3線路口，東迄東勢大橋北端，全長9.6公里，第4、5標已於2018年完工，第1、2、3標全長7.4公里，之前因石岡區反對開鑿隧道，引發環評爭議，市長盧秀燕上任後重啟環評，今年4月通過，市府今日上午在豐原區公所前舉辦「東勢－豐原生活圈快速道路」第二次公聽會，後續將進行工程設計及用地取得。

豐原區翁子里長連振佳及朴子里長陳文啟等表示，目前東豐快速道路的設計，車流自東勢、石岡下來豐原平面道路豐勢路後，再接國道4號匝道，以銜接國四及國四豐潭段，將會造成豐勢路塞車，導致居民相當不便，要求「立交共構」銜接國道4號，避免豐勢路塞車。

市議員陳清龍指出，豐原匝道應採「立交共構」，但建設局一直不予採納，

抨擊眼光不夠長遠，提供錯誤訊息給市長，一直在「騙騙騙」，要求盧秀燕到豐原實地視察，了解地方心聲，否則一定抗爭到底。

江姓地主氣憤說，他600坪農地，6分之5被豐潭段徵收，剩餘6分之1也要被東豐快徵收，土地被徵收沒關係，若造成地方塞車不便就沒意義，質疑市府是為了讓東豐快儘快通車，要求東豐快以立交共構直接銜接國4。

建設局總工程司陳建權表示，東豐快速道路完工後可輔助台3 線進行分流，預估約45％車流轉移至本路線，可紓困交通尖峰時期擁塞情形，希望能「回歸專業」。