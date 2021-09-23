嘉義縣10校今同步開打BNT，預計將有6618名學生接種，許多學生顯得興奮又緊張。（呂妍庭攝）

嘉義縣10校今同步開打BNT，預計將有6618名學生接種，許多學生顯得興奮又緊張。（呂妍庭攝）

嘉義縣10校今同步開打BNT，預計將有6618名學生接種，許多學生顯得興奮又緊張。（呂妍庭攝）

嘉義縣10校今同步開打BNT，預計將有6618名學生接種。（呂妍庭攝）

嘉義縣10校今同步開打BNT，預計將有6618名學生接種。（呂妍庭攝）

嘉義縣10校今同步開打BNT，預計將有6618名學生接種，其中嘉義縣長翁章梁特別到永慶高中場次關心學生接種情形，至上午為止，永慶高中有2女1男學生有暈針狀況，其中1名高三女同學因症狀較為嚴重，已通知家長接回。

這次造冊接種BNT疫苗，嘉縣10家高中職、專科學校及28所國中，符合接種學生總數1萬6587人，日前回收家長意願同意書，有意願接種學生共1萬5469 人達93.3％，其中小六學童滿12歲符合資格者僅30人，衛生局將轉介至國中接種站一併施打。

今7所高中職、護專和3所國中率先開打，將花1天時間為造冊的6600多名學生接種BNT，其中永慶高中場次由衛生所團隊提供接種服務，許多學生顯得興奮又緊張，還有國二男生說「我快哭了」，不過接種時卻十分鎮定，一個上午下來，整體接種狀況順利，不過仍有兩名國中生和一名高中生出現暈針症狀。

翁章梁也到場和學生信心喊話，指BNT是目前唯一適合18歲以下青少年施打的疫苗，指多數民眾擔心可能產生心肌炎副作用，專家表示非常罕見，整體而言仍是利大於弊，也提醒同學踴躍接種，施打疫苗後，身體若有不適可依規定申請3天疫苗假。