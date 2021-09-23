校園接種BNT昨（22日）陸續開打，有鑑於年輕男性接種2劑BNT疫苗後出現心肌炎住院風險最高，專家建議，青少年僅須施打1劑，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，第2劑預計至少在4到6周後，會再持續研判分析。

目前英國、挪威、香港都建議青少年只接種1劑BNT，不少學生家長關心國內是否考慮跟進；對此莊人祥表示，目前先針對國高中同學先打1劑，再觀察，第1劑心肌炎發生率非常低，大多發生在年輕男性第2劑；由於第2劑預計至少在在4到6周後，這段時間會再研判分析。

昨天全台5縣市校園接種BNT開打，莊人祥表示，目前還沒有新增不良事件通報，但也可能有延遲通報的情況，不會當天就通報，我們會再觀察。

另有家長反映，今年8月已帶孩子到關島接種BNT第1劑，但到衛生所補登記資料時，對方說兩劑需間隔10周，所以無法一併安排在校園接種。莊人祥說明，如果是未安排校園接種或不在籍的學生，須至預約平台登記，未來某一期會安排預約第2劑接種。