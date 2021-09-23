賴清德副總統今下午出席「2021國家卓越建設獎頒獎典禮」，賴清德致詞時表示，後疫情時代，很多公司採取居家上班，未來在建築設計上，應考量遠距上班、遠距教學的需求，在現有的綠能智慧、友善創新、以人為本的基礎下，也期許建築界，再繼續朝「韌性建築」方向前進。

賴清德致詞時首先代表蔡總統肯定「中華民國不動產協進會」自1972年成立以來，推動台灣的建設，邁向卓越，且獲致良好成果。事實上，台灣在「2021全球卓越建設獎」上，獲得3金8銀的佳績，實屬難得，值得肯定。

他說，不管是因應氣候變遷的綠建築，或是因應人口老化的高齡住宅，又或者是智慧建築，台灣的建築在工業4.0時代都已有相當好的成績。

賴清德也提及河南、歐洲的暴雨災情指出，特別在河南鄭州，因為大雨之後停電，導致整個支付系統停擺，退回到以物易物的時代。為了因應氣候變遷所帶來的災害，集合住宅、政府或私人的建設及機關，也應設計發電系統，不至於因天然災害造成停電。

在都市更新方面，副總統提到，前行政院長林全曾推動《都市危險及老舊建築物加速重建條例》；而他在擔任行政院長時也曾修法，希望建立一個合作平台，讓政府與民間業者共同合作，有計畫地推動都更，不僅讓都市景觀變得更漂亮，房子更安全舒適，也帶動台灣內需經濟發展。

他說，但是，這個目標只仰賴政府是沒有辦法完成的，一定要大家合作共同努力，才有辦法達成。

賴清德也恭喜屏東縣長潘孟安獲獎。他說，屏東縣在台灣最南端，資源缺乏，潘縣長不僅個人是五星級的縣長，也得到「國土建設特別貢獻獎」的肯定。近來有僑界邀請他做疫情防疫的報告，特別指定想要了解屏東縣政府是如何能在短時間內，用有限能力，不讓病毒擴大。

隨後，副總統親頒「國土建設特別貢獻獎」等獎項予獲獎人及獲獎單位。

今天出席者包括屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、內政部營建署署長吳欣修、「中華民國不動產協進會」名譽理事長林長勳、理事長張麗莉、「2021國家卓越建設獎」評審團主席劉玉山及總召集人黃南淵等人。