聯準會維持利率及買債規模不變，但市場對聯準會暗示明年升息樂觀其成，帶動美股上漲，道瓊工業指數收盤大漲超過500點，帶動台股再度開高，盤中大漲超過190點，預估今天量能有機會回到3000億元。

分析師指出，這周引爆的大陸房地產開發商恆大可能違約的擔憂進一步緩解，加上對疫苗逐漸普及及聯準會的預期升息，淡化市場隱憂，國際股市出現強彈，外資賣壓也減緩，進一步吸引台股買氣回籠，接下來國際環境波動及股市表現，仍將左右台股。

加權指數盤中收復半年線，觸及月線後踩煞車，指數本周三低點彈升後，已經收復400多點，加上17250到17450點之間是前波橫盤整理套牢區，雖然日KD今天有交叉向上的跡象，但仍須留意上頭壓力區。

半年線本周是大盤今年以來第三次跌破，先前大盤曾於5月、8月指數都跌破半年線，二次半年線跌破後指數分別在一天與八天在半年線維持助漲格局下站回半年線，今年重回半年線，但半年線在經過二周後將開始扣抵17000點以上的指數區，因此，17000點及半年線能否站穩，是避免大盤半年線下彎的危機。