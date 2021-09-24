一位旅美學者翁達瑞22日在臉書質疑民眾黨立委高虹安學歷有問題，稱高虹安有可能是被指導教授除名、人稱高虹安「學霸」卻恐是「冒牌的大數據專家」，此篇文章引起外界關注。對此，同黨立委蔡壁如今日（24）痛批「翁達瑞」是否真有其人？要求翁站出來公開指證，而非在網路上隨便寫，社會應打擊這種莫須有的假新聞。

蔡壁如今日在立法院與民眾黨一同接受媒體聯訪，蔡表示，她要鄭重的為高虹安反駁，因為光網路上這位「翁達瑞」到底是否真有其人，都還是個問題，社會不該縱容這種隨便的人格毀滅。

蔡壁如進一步指出，很多事情都是公開透明的，若翁達瑞真的質疑高虹安的學歷，那翁就該本人自己站出來公開指證，而非在網路上隨便寫寫，社會應該打擊這種莫須有的假新聞。

由於高虹安今日沒有出席黨團協商，是否心情受到影響？蔡壁如回應，高早上參加黨團會議時心情看起來不錯，還與人有說有笑。

「翁達瑞」常在臉書發文評論台灣政局，但也有人懷疑其真實身份為何，例如台大新研所前所長、資深媒體人彭文正就曾在他自己的網路直播節目中，懷疑他真實姓名並非「翁達瑞」，而是另有其人。