迎接十月院慶，響應振興五倍券，故宮北院推出年度特展「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」，還有南院旗艦活動「亞洲藝術節－印尼月」，24日故宮公告加碼五倍券優惠。

眾所矚目年度特展「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」10月6日起故宮北院重磅登場，聯合展出范寬〈谿山行旅〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風〉三件鎮院國寶，睽違十年再現北宋巨碑山水美學典範，限展精品展期僅42天。故宮南院年度旗艦活動則是「亞洲藝術節－印尼月」自10月2日起為期一個月，週週推出創意課程、深度講座、主題影展、藝文表演等免費活動。

故宮響應振興五倍券，推出「北院優惠參觀券∕南院參觀券＋語音導覽機」、「北院優惠參觀券∕南院參觀券＋100元抵用券」、「南／北院假日敬老券2張＋100元抵用券」、「北院語音導覽機成人2台或兒童3台／南院語音導覽機2台」組合優惠價200元，100元抵用券適用於故宮商店（含網路商城）、餐廳、租借語音導覽機消費抵用。10月8日起至12月31日止，憑嘉義縣市「合法旅宿」住宿或訂房證明，可享住宿當日或隔日免費參觀故宮南院。

持振興券（含電子支付或信用卡）於北院三希堂消費餐飲滿500元贈送原味蜂蜜蛋糕；閒居賦、富春居消費滿200元贈手工餅乾，滿500元贈精緻茶包，點套餐飲料升級。南院熱門餐廳「野爺鍋物」滿仟贈送霜淇淋1支，新開幕「茶茶小王子」推出飲品、餅乾、冰淇淋等多款套裝優惠組合。