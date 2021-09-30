受到疫情衝擊，故宮南、北院參觀人數與門票收入銳減，30日故宮院長吳密察赴立法院教育及文化委員會報告備詢時指出，在疫後重新開館後，希望透過五倍券配套方案，吸引遊客回流，也會在第四季加強規畫，最終博物館仍會以重磅展覽吸引民眾。

立委林奕華質詢時指出，故宮南、北院在今年6至8月間，整體收入減少超過90％以上，相去甚遠，甚至承覽語音導覽裝置的廠商也表示難以為繼有意退場。立委王婉諭也提出數據指出，2020及2021年參觀人數各自下滑了66％及83％，門票收入也銳減89％及97％。

吳密察指出，現階段期望以配合五倍券的優惠，包括用於語音導覽機、實體及網路商城優惠、餐飲消費等，吸引民眾。在答覆立委萬美玲質詢時也提出，今年統計北院入館人次購票比例僅25％，分析有許多65歲銀髮族在周間進館但實為免票入館；但南院的購票比例自去年的11％至今年實則成長至46％。

立委吳思瑤則直指故宮推出的振興券攻略「食之無味、棄之可矣」，禮品買千送百、餐飲優惠等，實則欠缺吸引力、競爭力，且單打獨鬥，未與外部合作。認為凸顯了故宮向來沒有做過受眾定位分析，藉此疫後振興之際，更應培養死忠顧客、終身鐵粉，而非僅次消費、一日打卡的遊客。

吳密察強調，迎接10月及12月假期，博物館向來在第四季推出重要大展，如即將開展的《鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐》。他指出博物館沒有所謂「不計血本」，在門票、禮品、餐飲上推出優惠方案外，要吸引民眾仍要以高品質的策展為主。