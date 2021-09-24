沈榮津關切工程品質，詢問學校完成電力改善工程與冷氣設置等問題。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

行政院去年宣布投入323億元預算，目標公立學校「班班有冷氣」。行政院副院長沈榮津到花蓮縣視察建置情形，並聽取校方與施工廠商針對電力系統改善及冷氣裝設的進度報告，明年2月，夏季到來，花蓮「班班有冷氣」目標就會實現。

縣長徐榛蔚說，「班班有冷氣政策」，教育部核定花蓮縣建置冷氣經費5.8億餘元，花蓮縣實際發包經費5.5億餘元，於7月底已完成所有冷氣裝設、電力系統及能源管理系統的決標，是全國電力系統改善暨冷氣裝設計畫的前段班。

徐榛蔚說，在新設電力系統改善部分，花蓮縣依地域特性共分為16群，其中第1群新設電力系統改善工程即將於9月23日辦理竣工，其他各群也將依序將於12月底前陸續完工。

行政院副院長沈榮津日昨在國教署長彭富源及縣長徐榛蔚陪同下，到花蓮縣玉里國中、美崙國中視察校園冷氣專案施工進度，工程背景出身的沈榮津，提出電力系統改善及冷氣裝設工程等專業問題，要求掌握各項工程施工進度，也要廠商將心比心，將學校冷氣裝設工程當作自己家裡面裝潢的角度思考，要顧及安全與美觀。

沈榮津強調，進到校園逐一檢視工程進度，就是希望政府所花的每一分錢都能夠用在刀口上，並要求廠商依契約做好規定應做的工作，期望在中央與地方齊心協力之下，藉由校園用電管理、能源教育等機制，達智慧節能之效，於2022年2月達成「班班有冷氣」的目標。

徐榛蔚感謝「班班有冷氣」的政策，讓師生能在炎炎夏日中，享受涼爽舒適的學習環境；也感謝台電公司協助排除萬難，協助工程各階段的發包問題，並解決全國性原料不足的困境，並要求依照招標規範做好每一道工序，務期電力系統改善暨冷氣裝設工程能夠如期如質完成，營造舒適節能的學習環境。