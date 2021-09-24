「2021中關村論壇」今天（24日）晚間開幕，中國國家主席習近平發表視頻致賀。習近平表示，中國高度重視科技創新，致力於推動全球科技創新協作，將以更加開放的態度加強國際科技交流。

習近平指出，當前，世界百年未有之大變局加速演進，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界經濟復甦面臨嚴峻挑戰，世界各國更加需要加強科技開放合作，通過科技創新共同探索解決重要全球性問題的途徑和方法，共同應對時代挑戰，共同促進人類和平與發展的崇高事業。

習近平強調，當今世界，發展科學技術必須具有全球視野，把握時代脈搏，緊扣人類生產生活提出的新要求。中國高度重視科技創新，致力於推動全球科技創新協作，將以更加開放的態度加強國際科技交流，積極參與全球創新網路，共同推進基礎研究，推動科技成果轉化，培育經濟發展新動能，加強智慧財產權保護，營造一流創新生態，塑造科技向善理念，完善全球科技治理，更好增進人類福祉。

習近平強調，中關村是中國第一個國家自主創新示範區，中關村論壇是面向全球科技創新交流合作的國家級平台。中國支持中關村開展新一輪先行先試改革，加快建設世界領先的科技園區，為促進全球科技創新交流合作作出新的貢獻。

2021中關村論壇今天在北京開幕，主題為「智慧·健康·碳中和」，由科學技術部、中國科學院、中國科學技術協會、北京市人民政府共同主辦。