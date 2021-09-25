澳門一間隔離酒店的兩名尼泊爾籍保全先後確診新冠肺炎，當地已進入即時預防狀態。因應社區爆發風險極高，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早舉行防疫記者會，社會文化司司長歐陽瑜宣布，澳門由今日下午3時至本月28日下午3時，啟動全民檢測，今早10時起接受預約。

今次全民檢測設有52個檢測站共367個採樣點，應變協調中心將每小時4次公布輪候資訊。歐陽瑜表示，全民檢測的目的，是為了最大程度保障澳門市民的生命安全，希望大家積極配合，遵從安排。她並呼籲市民如非必要切勿出門，亦避免離開澳門，嚴格遵守防疫指引，做好預防措施。

澳門隔離酒店酒店之一的金皇冠中國大酒店，增一名尼泊爾籍保全確診新冠肺炎，列為當地的第66例個案，屬輸入關聯病例。患者的一名27歲尼泊爾籍同事昨日亦已確診，使該酒店至今已有兩名保全染疫。這兩案均與第64例輸入個案有關連，該輸入個案是一名土耳其籍31歲澳門男居民，由土耳其出發，本月18日經新加坡抵澳門。

今年8月初，因應有一家四口感染新冠肺炎Delta變種病毒，澳門亦曾啟動為期3天的全民核酸檢測，當時的結果全為陰性。