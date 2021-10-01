流感疫苗即日起開打，新竹縣1日持續施打中央預約平台第9輪BNT和高端疫苗、校園青少年BNT、70至74歲長者莫德納第2劑，由於高端疫苗配送穩定，年滿20歲以上、未接種第1劑疫苗，或已接種高端疫苗滿28天以上民眾，即可向新竹縣芎林衛生所、大安醫院、天主教仁慈醫院報名預約。

因高端疫苗供貨穩定，新竹縣規畫芎林衛生所、天主教仁慈醫院、大安醫院，提供高端疫苗接種服務，有意接種的民眾，可電話或網址掛號報名，不須透過中央預約平台預約。

中央預約平台第10輪疫苗新增BNT疫苗，9月29日前完成預約，對象為64歲以上民眾、18至63歲第9類、18至22歲新增登記者也可預約，預約時間為10月4日上午10點至5日下午4點，施打時間為10月7日至14日。

此外，流感疫苗即日起開始接種，新竹縣今年共有14.3萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋25％人口數，接種後保護力約1年，須與新冠肺炎疫苗接種間隔時間7天，第1階段10月1日開打，第2階段則自11月15日開始，除了50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段外，其餘對象均可於第1階段預約。

新竹縣長楊文科提醒，接種疫苗務必攜帶身分證、健保卡、疫苗接種紀錄卡、意願書等，照預約時間報到，接種後務必多喝水、多休息。楊文科也感謝縣內65家配合施打新冠肺炎疫苗、79間提供流感疫苗施打的合約院所，盡心盡力提高疫苗覆蓋率，也呼籲全民配合接種，共同為彼此健康把關。