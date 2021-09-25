台灣人喜歡吃牛肉，尤其是平價牛排，常在夜市看到大家大排長龍。因為CP值高，受到不少民眾。不過就有網友對此問題感到疑惑，並在PTT「八卦板」提問，「為什麼台灣的牛排都是搭配鐵板麵？」貼文一出隨即掀起熱議，更有老饕點破背後關鍵。

原PO在PTT「八卦板」P指出，「幾乎每一家的牛排店，點個牛排都會附上鐵板麵，還會加一顆蛋，國外餐廳都不會這樣，為甚麼會這樣加呢？有沒有台灣的牛排都要加鐵板麵的八卦？」 貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「因為牛肉太小塊，吃不飽」、「因為麵和蛋的成本低吧」、「現在是麵比肉還多」。

也有老饕點破背後關鍵「因為老台灣人吃飯不習慣以牛排當主食」、「去別國還吃不到，真的該申請正港台灣美食」、「各地的排餐都有當地的風情文化，在有些國家甚至是高級一點的餐廳，牛排根本不會配鐵板麵」；但也有另一派老饕說法是，盡量選擇沒有鐵板麵的牛排店家，通常肉的品質會較高，才是真正的品嘗牛排。