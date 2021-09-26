台中作家典藏館現正舉辦「瓦歷斯．諾幹特展」，展場中有占卜鳥及瓦歷斯報，相當吸睛。(文化局提供／林欣儀台中傳真)

在竹林中看展，更能感受並貼近原住民文學情感。台中作家典藏館舉辦「穿透迷霧的文學箭筆 Walis‧Nokan 瓦歷斯‧諾幹特展」，特別以竹子營造展場中的山林氛圍，帶領民眾走進他對山林、部落等情感，此特展也呈現瓦歷斯‧諾幹文學生涯中不同階段的創作與體會。

文化局表示，Walis Nokan瓦歷斯．諾幹是泰雅族人，出生於台中和平Miho部落，是第九屆台中文學貢獻獎得主，也曾獲鹽分地帶文學營散文獎第一名、中國時報及聯合報文學獎等獎項，他以文學推動原住民文化重建與族群意識的覺醒，是國內重量級的原住民作家。

這場特展即日起展出至明年1月23日，展出作品包括其經典創作《永遠的部落》、《迷霧之旅》等，瓦歷斯．諾幹說，他從不為人知的山間部落走向城市、台灣及世界，期望展覽讓大家感受到原住民文學的魅力，更向世界展示台灣文學的能量。

文化局指出，此次展場以竹子營造山林氛圍，結合實體弓箭和筆，象徵瓦歷斯‧諾幹從山間部落出發，走向城市和世界的歷程。展出作品除其創作、照片外，也展出泰雅族的傳統服飾和獵刀，呈現部落的成長歷程及泰雅族狩獵文化對他的影響。

策展人陳敬介表示，從瓦歷斯‧諾幹的作品中，可以發現他的文學情感是專一的，從弱勢、社會勞苦大眾的角度出發，不構築華麗詞藻，也不故作深奧的思辨。