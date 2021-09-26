孟晚舟案落幕，2名加拿大人終於返抵國門，加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）政治評論員克拉克（Campbell Clark）25日撰文指出，這起事件不能全怪孟晚舟，要加拿大政府記取慘痛教訓。

引渡孟晚舟案落幕。

華為財務長孟晚舟與美國檢方達成緩起訴協議，24日結束超過1000天的軟禁返回中國大陸，同時間加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人史佩弗（Michael Spavor）也獲釋，搭機返回加拿大。

孟晚舟24日在溫哥華法院外形容，在加拿大軟禁超過1000天的生活受到「天翻地覆」地破壞。克拉克25日撰文指出，2名加拿大人也被拘禁上千天，這個代價不能被忘記。

他說這起案件不該全要孟晚舟負責，但也不需要為她太難過。因為這起案件顯示北京視孟晚舟為中國大陸的重要象徵，重要到願意為了她羈押2名加拿大人以「討價還價」。一直以來北京都否認拘禁康明凱及史佩弗是為了報復加拿大拘留孟晚舟。

他說加拿大政府必須在這起案件中「記取慘痛教訓」，並且記住很長一段時間，那就是北京會拘留加拿大人，「直到得到想要的讓步」，北京會利用拘留加拿大人，「來恫嚇另一個更小、實力更弱的國家。」他認為此次孟晚舟獲釋，將鼓勵北京未來再使用同樣方式談判。

關於加拿大與中國大陸之間的關係，克拉克指出，不論政治或經濟層面，中加關係都受到很大的破壞，如今許多人可能急於修補兩國關係，尤其是商業社群。

但要修復恐怕沒有那麼快，加拿大與中國大陸將無可避免地在某些領域合作，但他認為現在或許要比以前更懷疑北京喊出的「雙贏」口號，因為當迫不得已時，北京通常保留什麼是贏的權利。

面對北京，克拉克建議加拿大必須在安全問題上對中國大陸做出更明確的回應，特別是拒絕讓當地5G無線網路使用華為設備。

其次，他建議加拿大必須積極遊說盟友針對北京的恫嚇策略做出統一回應，就算現階段北京還不會以拘留另一名外國人作為手段，但是殷鑑不遠，他警告忘記教訓將會很危險。

此外，他也建議加拿大人要記住孟晚舟軟禁溫哥華期間，雖然穿戴電子腳鐐，但是仍過著「豪奢的生活」，相較之下康明凱及史佩孚卻被關在大陸監獄中，他們兩人都遭受到了「永遠無法真正補償的殘酷拘留」，孟晚舟則沒有經歷過這種待遇。