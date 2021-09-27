對於高中生上傳的學習歷程檔案被遺失，教育部長潘文忠（中）向學生家長及老師表達歉意。（教育部提供／林志成台北傳真）

108年新課綱上路兩年多，學習歷程檔案將作為升學重要評分及錄取依據，未料教育部證實暨南大學系統出包，導致全國上萬名高中職生的學習歷程檔案遺失，引起各界強力撻伐。國民黨青年部副主任詹為元昨(26日)在臉書質疑，蔡政府怎麼有這麼多「手誤」，再三檢查不是基本功嗎？更讓他想起今年4月台鐵太魯閣號事件的悲劇和一張椅子釀出8月核二廠二號機跳機的慘劇。

教育部表示，國教署9月中旬委託暨南大學，將學校使用的學習歷程公版模組集中作業，過程因系統更新而重新開機，發現硬碟設定失誤，造成部分檔案遺失；遺失檔案範圍，是在9月5日至22日期間使用暨大建置公板模組的高中職，上傳109學年度第2學期資料到學校平台的學生。經統計，全國共81校、7854位學生，2萬5210件資料受影響。

詹為元在臉書指出，沒有落實職安，一輛沒拉手煞車的工程車，導致今年4月台鐵太魯閣號事件的悲劇、沒有落實核安管制，讓一張椅子釀出今年八月核二廠二號機跳機的慘劇，同樣的，卻因為沒有再三測試而造成的設定失誤，讓學生的超過萬筆學習歷程檔案資料遺失，反而成為資安破口。

詹為元忍不住說，我們還要忍受多少次「手誤」，蔡政府團隊才會學起來在政治鬥爭以外的事上，也小心謹慎？他也建議教育部，負起責任，盡最大力量協助學生找回遺失資料，分派充足人力協助受災學校重新上傳學習歷程檔案，強化人員訓練，別再讓「手誤」怪事發生。

最後，詹為元直言，該負責的官員自己勇於承擔面對，也不要抓小官當替死鬼，該請辭就請辭。