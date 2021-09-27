英國皇家海軍巡防艦「里奇蒙號」（HMS Richmond）今日透過「推特」宣布正通過台灣海峽，對此，國防部長邱國正今日表示，若外籍機、艦經過台海、台灣東部外海，都在我範圍內，國軍都會掌握動態但不會去干預。

「里奇蒙號」巡防艦排水量約4900噸，該艦的官方推特今日揭露，刻正通過台灣海峽，並將訪問越南。

邱國正上午在立院會前受訪表示，外籍船艦什麼任務不知道，經過台海國軍會掌握，但不會去干預，因為畢竟外籍機、艦經過台海、台灣東部，都在台灣範圍內，國軍都全程監控。