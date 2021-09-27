國民黨主席選舉落幕，由前新北市長朱立倫以8萬5164票當選第11屆國民黨主席，不過資深媒體人李艷秋指出，看起來各方人馬還不想散場，而她也表示，經過跌宕低潮的折磨，朱立倫已不再是原來的朱立倫，呼籲民進黨最好不要錯估形勢。

過去因工作的關係，李艷秋與朱立倫、張亞中很早就有過接觸，因此也從另一個角度表達一些對他們的觀察心得。李艷秋今（27）日在臉書分享，1989年曾被派往歐洲拜訪電視台，尋求合作機會，在德國漢堡那一站，接待的是外交部一位年輕的派駐人員，就是張亞中。

回顧幾天的接送行程，李艷秋說，張亞中沒有介紹什麼名勝風景，總是慷慨激昂的發表救國救民宏論，他邏輯清楚、口才奇佳，對國家的責任心使命感，讓他充滿熱情。李艷秋猜想，如果生在清末，張亞中應該會參加黃花崗吧！

回國後，張亞中偶爾會找她喝咖啡，雖然不再年輕，但仍然滿腦子救國救民，在談到兩岸的契機和政治改革時，張亞中眼裡放出的光芒，跟年輕時一樣炙熱。不過，張亞中沒錢沒人沒派沒知名度也沒政治資歷，卻去參選黨主席，李艷秋衷心覺得這就是他會做的事，張亞中在黨內捲起千堆雪，為無趣的主席選舉搏出聲量和關注，這份能量源自於他始終堅持的理想和對國家的熱愛。

至於朱立倫，在還是台大教授時，就是「全民開講」的節目來賓，李艷秋表示，當時談得多是他的財經專業，立委時期更是節目常客，那時他與民進黨來賓同台辯論，慧黠博學反應敏銳，口鋒犀利卻不傷人，一洗老國民黨的陳舊腐朽風，當時就看好這位優秀的國中學弟是政壇的明日之星。

李艷秋說，大部分的人從學經歷、家世背景，總認為朱立倫是小馬英九，但就她長時間的觀察，朱立倫絕對不是馬英九，尤其經過跌宕低潮的折磨，他甚至不再是原來的朱立倫，因此民進黨最好不要錯估形勢。

國民黨主席選舉彼此殺得很兇，分裂內鬥之聲四起，李艷秋坦言，從現在的台灣政局看，國民黨總統選舉空前大敗，國會不過半，抄家抄得精光，民進黨則是資源在握，「富裕共享」，各領域幾乎都收編完成，在局勢處於大逆境的現在。

李艷秋也說，其實很驚訝黨主席選舉竟然還有這麼多人角逐，且他們都是國家栽培數十年的菁英，何妨將他們的參選視為承擔，而不是私利？畢竟，台灣的民主需要一個可以制衡的力量。

李艷秋呼籲，藍營所謂的大老小輩，不用再下指導棋了吧？如果朱立倫還需要黨內只會出嘴的同志調教，現在就該辭職下台，因為要知道，修理朱立倫的民進黨網軍，早就摩拳擦掌，用各種角色扮演，展開鋪天蓋地的網路戰，他要能擋得住就已經精疲力竭了，自己的支持者就省點力氣吧。