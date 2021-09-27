去年9月24日國軍清晨進行多架次國慶戰機衝場預演，因正值共機頻繁擾台，轟隆隆的聲響呼嘯而過，讓不少民眾在睡夢中被嚇醒，以為「阿共仔打來了」。蔡英文總統今天特別提醒民眾，明天早上國慶空中預演又來了，請大家不用緊張，一起為國軍喝采。

去年9月共機近期不斷擾台，國軍清晨出動UH-60M黑鷹直升機、CH-47運輸直升機、F-16V戰機、AT-3教練機等機型，通過台北上空進行半兵力預演，驚醒許多大台北地區民眾。網路更盛傳「共軍打過來了！」逼得國防部趕緊澄清是假消息，軍事專家也建議國防部應該先告知民眾預演這件事。

蔡英文今晚在臉書表示，還記得去年秋天的某個早晨，被國慶預演的軍機驚醒嗎？明天早上國慶空中預演又來了。

她說，為了在國慶典禮上，把最好的表現呈現給海內外的觀眾，國軍及空勤弟兄姊妹們，將在9／28、9／30、10／5三天一大早，駕駛戰機、運輸機、直升機，飛越台北市區的上空。

蔡英文提醒民眾，請大家聽到、看到的時候，不用緊張，更要一起為國軍和空勤弟兄姊妹們喝采喔！