更換後畫面

製作單位聲明

外交部製作6分鐘國慶影片，影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面卻誤用瑞士阿爾卑斯山區。外交部驚覺出包，緊急修正影片後重新上傳。對於國慶影片製作與審查過程中的疏失，外交部今天下午向國人表達誠摯道歉之意，並將檢討追究相關責任。

為慶祝國慶，外交部今年製作國慶影片，向國際介紹台灣，但影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面，卻遭登山愛好者指稱誤用瑞士阿爾卑斯山脈的阿彭策爾山區，網友批評「丟臉丟到國外」。外交部昨天已更換上新版影片。

外交部副發言人崔靜麟今天下午進一步說明，有民眾於10月2日向外交部反映，今年「2021，台灣有你」國慶影片的玉山畫面似誤植為瑞士山區畫面，接獲民眾反映後，外交部即向製作廠商查證。經確認畫面誤植後，立即於同日（10月2日）全面更新國慶影片相關畫面、同步更新13種語言版本，並已通知駐外館處使用新影片連結。

對於國慶影片製作與審查過程中的疏失，他說，外交部向國人表達誠摯道歉之意，並檢討追究相關責任。外交部感謝民眾對於國慶影片的關注及熱心提醒，未來會秉持積極任事、精益求精的精神，嚴格監督台灣意象影片的製作品質及內容，也歡迎各界持續提供外交部建言。

負責製作的阿賴耶電影有限公司稍早也發出道歉聲明表示，製作團隊在整理數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士阿爾卑斯山區空拍影像，與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植。