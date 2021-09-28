中正一分局警方日前接獲盧姓民眾報案，焦急表示自己74歲父親剛才送他到銀行，但之後卻離奇失聯，他打了快200通電話都無人接聽，擔心長輩發生意外，警方獲報後緊急在轄區內尋人，最後在延平南路上找到一頭霧水的老先生，原來他誤觸手機的飛航模式，父子兩人對警方火速、熱心的協助都相當感謝。

中正一分局博愛路派出所警員林煜詠、陳育群，日前巡邏執勤時接獲110通報，盧姓民眾表示父親上午載他到銀行辦事，約20分鐘結束後他打給父親，但卻無人接聽，因擔心父親發生意外，盧男開始不斷撥打電話，前後打了快200通，越想越害怕於是求助警方。

員警按盧說的大概位置，開始展開地毯式搜尋，15分鐘後在延平南路上，發現坐在車內等候的盧父，盧看到警察上前相當驚訝，聽說兒子瘋狂尋人時拿起手機，在員警協助下，這才發現自己觸誤了飛航模式。

盧姓民眾隨後趕到，看到父親沒事相當高興，對這場烏龍覺得不好意思，兩人也對警方高效、熱心的協助感謝不已。