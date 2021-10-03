嘉義縣消防局今上午10點多獲報中埔鄉赤蘭溪永欽二號橋附近，和興村公館抽水站前有釣客落水，搜救人員抵達時，男子已漂浮在水面上明顯死亡，警方事後從岸邊停放機車查出死者是住在嘉義市8旬賴姓男子，已將遺體交由家屬帶回。
嘉義縣消防局上午10時14分先接獲一名男子報案，指赤蘭溪流域有釣客落水，指揮中心立即出動三和水上中埔等分隊前往，8分鐘後，報案人又打進消防局，說落水釣客已浮出水面，在水上載浮載沉，搜救人員抵達，發現死者漂在距岸邊約20公尺遠河道上，將遺體拉上岸後，交由水上分局柳林派出所員警處理。
因死者身上沒有身分證件，警方從河邊停放機車查出死者是30年次賴姓男子，聯絡家屬到場認屍，死者女兒難過地說，父親喜歡釣魚，經常會獨自外出尋找適合釣魚的地點，因發現父親過了平日返家時間仍不見人影，又聯絡不上，已四處尋找多時，沒想到最後卻接到警方通知認屍電話，相當錯愕。
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