開賓士車的駕駛疑與其他車禍碰撞後，再衝墥路旁圍籬。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市西屯區28日凌晨發生一起交通事故，一名江姓男子由環中路沿中清路左轉車道，往經貿五路方向行駛，剛好詹姓男子駕車由經貿五路沿中清路左轉車道往環中路方向行駛，江男駕車左轉與詹男右前車頭發生碰撞，江男的車子再碰撞圍籬，江男未受傷，但詹男受碰撞衝擊右手掌不適並未送醫，警方將進一步調查車禍肇因與責任。

「碰！」今天凌晨零時50分，西屯區中清路二段與經貿八路口發生一起車禍，由48歲江男駕駛的賓士車，從環中路沿中清路左轉車道往經貿五路方向行駛。

另一輛由22歲詹男駕駛的汽車，由經貿五路沿中清路左轉車道往環中路方向行駛，當時賓士車疑要左轉，左前車頭與詹男的右前車頭發生碰撞，因衝力重創，賓士車再衝到路旁的圍籬。

警方獲報到場處理，發見江男未受傷，但詹男右手掌不適未送醫。

警方依規定對雙方實施酒測，詹男酒測值0.00mg／l，江男拒絕酒測，依規定到清泉醫院實施抽血，經抽血後數值超標，依公共危險罪送辦。

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